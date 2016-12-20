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تجديد حبس 3 متهمين بـ «خلية المرج» الإرهابية

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تجديد حبس 3 متهمين بـ «خلية المرج» الإرهابية تجديد حبس 3 متهمين بـ «خلية المرج» الإرهابية

أرشيفية

قررت نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، والمستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة اتهامهم بتكوين خلية إرهابية متصلة بداعش بمنطقة المرج.

والمتهموم الصادر بحقهم القرار هم: “خالد.ع”، مندوب مبيعات و”حمدي. م”، موظف بشركة الكهرباء، و”خالد. م”.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل المتهم “مصطفى.ش”، مهندس كمبيوتر، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت تحريات الأمن الوطني عن تورط المتهمين الأربعة في التواصل مع تنظيم “داعش” الإرهابي، والتحريض على التظاهر، وتكوين وترأس وقيادة جماعة إرهابية من شأنها القيام بعمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش.

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