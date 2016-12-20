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بالصور.. ضبط كميات من الأدوية المصنعة داخل 3 شقق بدون ترخيص فى الدقهلية

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بالصور.. ضبط كميات من الأدوية المصنعة داخل 3 شقق بدون ترخيص فى الدقهلية بالصور.. ضبط كميات من الأدوية المصنعة داخل 3 شقق بدون ترخيص فى الدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

تمكنت الإدارة الصحية، ومباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، من ضبط 3 شقق تم إنشاء مصنع أدوية سرى بها، ومخالف للقانون وبدون تصريح، يقوم بسرقة العلامات التجارية الدوائية وتصنيع الأدوية بمعرفة عمال به.

وتمكنت لجنة مشكلة من طارق سيد أحمد شلبى، رئيس مركز المنزلة، و قيادات رئاسة مركز ومدينة المنزلة، ومأمور مركز شرطة المنزلة، وقوة أمنية من مركز شرطة المنزلة، وإدارة المتابعة، والبيئة ولجنة من الإدارة الصحية، ومدير التفتيش الصحى، والأمن الصناعى، والتموين والتفتيش الصيدلى بالمنزلة، من دخول الشقق منذ قليل، وتحريز الأجهزة ومواد الصناعة، والتأكد من أن المصنع يقوم بتعبئة الأدوية غير المرخصة.

وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام، ومستلزمات طبية لتصنيع الأدوية، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى حصرها وتحرير محضر بها لعرضع على النيابة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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