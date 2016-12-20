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شرطة ألمانيا: قد نكون اعتقلنا الرجل الخطأ ومرتكب حادث الدهس مسلح وطليق

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شرطة ألمانيا: قد نكون اعتقلنا الرجل الخطأ ومرتكب حادث الدهس مسلح وطليق شرطة ألمانيا: قد نكون اعتقلنا الرجل الخطأ ومرتكب حادث الدهس مسلح وطليق

>كتبت حنان فايد

قالت الشرطة الألمانية، إن المتهم الذى ألقت القبض عليه قد لا يكون هو منفذ حادث الدهس فى برلين، وإن الفاعل الحقيقى قد يكون طليقا، ممثلا خطرا على المواطنين، حسبما نقلت صحيفة الجارديان عن النائب العام الألمانى بيتر فرانك اليوم.

 

وقال فرانك فى مؤتمر صحفى: "علينا أن نستوعب الفكرة أنه ربما لم يكن الفاعل أو أنه لا ينتمى لمجموعة المنفذين".

 

وحثت الشرطة المواطنين على أن "يبقوا يقظين" وأن يقوموا بالإبلاغ عن أية "حركات مريبة".

 

وأكد مصدر شرطى، لم يكشف عن اسمه لصحيفة Welt الألمانية، أن الشرطة اعتقلت الشخص الخطأ، قائلا: "هذا يعنى أن الموقف اختلف، الفاعل الحقيقى لا زال مسلحا ويمكنه ارتكاب المزيد من الفظائع".

 

وكانت الشرطة قد أعلنت أن لاجئا باكستانيا يدعى نافد بالوش، 23 عاما، هو من قاد الشاحنة ليدهس بها 12 شخصا أمس الاثنين، مما أثار موجة جديدة من الانتقادات الموجهة للمستشارة أنجيلا ميركل لاستقبالها مئات الآلاف من اللاجئين.


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