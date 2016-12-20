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أجمل فساتين الحفلات لمولودتك

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الثلاثاء 20-12-2016 02:00

تعشق الأنثى الجمال والأناقة من أعماقها ما يدفعها للاهتمام بأدق التفاصيل لتظهر بأجمل صورة ممكنة، على أن اهتمامها بنفسها لا يقل عن اهتمامها بأناقة مولودتها، حيث تختار لها أجمل الفساتين خصوصاً في الحفلات لتنافس صديقاتها في الجمال والأناقة منذ نعومة أظفارها.


ولتجعلي مولودتك تظهر بأبهى حلة خصوصاً في الحفلات، نقدم لك هذه الصور لأجمل فساتين الحفلات للمولودات لتختاري منها ما يناسب مولودتك في فصل الشتاء.


إذا كنت ترغبين بالحصول على أحد هذه الفساتين طالعيها في حسابات انستجرام (bubbles_b0utique و dress_kids2016 و childrensalon و littlemissaoki ).

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سيدتي