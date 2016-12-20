تجديد حبس 3 متهمين بـ" خلية المرج" الارهابية 15يوماً

كتبت ندى سليم

جددت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس النيابة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين 15يوماً، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة المرج على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى.

القت الأجهزة الأمنية منذ عدة أسابيع القبض على خلية إرهابية جديدة بمنطقة "المرج" مكونة من 4 متهمين، بعد ورود تحريات الأمن الوطنى التى كشفت عن تورط المتهمين فى التواصل مع الجماعات الإرهابية، على ذمة القضية رقم 11523 لعام 2016 إدارى المرج، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المتهمين وهم "خالد.ع" مندوب مبيعات 34 عاما، و"حمدى.م" 55 عاما موظف بشركة الكهرباء، والمتهم الرابع "خالد.م" 46 عاما.

وكانت تحريات الأمن الوطنى كشفت عن تورط المتهمين فى الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى والتحريض على التظاهر، وتكوين وترأس وقيادة جماعة إرهابية من شأنها القيام بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى.