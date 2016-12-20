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«الخارجية اليمنية»: الحل السلمي هو الخيار الحقيقي لإخراج بلادنا من الفوضى

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«الخارجية اليمنية»: الحل السلمي هو الخيار الحقيقي لإخراج بلادنا من الفوضى «الخارجية اليمنية»: الحل السلمي هو الخيار الحقيقي لإخراج بلادنا من الفوضى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي

(أ.ش.أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

وقال وزير المخلافى، في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، “إن حرص اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي، هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقنًا للدماء وحرصًا على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن”.

وأضاف المخلافى، أن العملية السياسية في اليمن يجب أن تستند على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

وأوضح، أن اليمن مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة.

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