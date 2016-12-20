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«نتنياهو» يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلي مع تولي ترامب رئاسة أمريكا

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«نتنياهو» يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلي مع تولي ترامب رئاسة أمريكا «نتنياهو» يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلي مع تولي ترامب رئاسة أمريكا

بنيامين نتنياهو

(أ.ش.أ)

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضع خطة غير مسبوقة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن نتنياهو يعطي أملًا لقادة المستوطنين بأن عمليات تشييد هائلة ستبدأ عندما يتسلم دونالد ترامب مهامه من باراك أوباما في يناير المقبل.

وكان نتنياهو قد أدلى الليلة الماضية بأقوى تصريحات له منذ سنوات بشأن بناء مستوطنات في الضفة الغربية، إلا أنه ورغم ذلك أكد الأسبوع الماضي أنه يتطلع للعمل مع ترامب على حل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، قولها إن نتنياهو والرئيس الأمريكي القادم ترامب لا يريان في تشييد مستوطنات بالضفة الغربية عائقا أمام إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يتم توجيه أسئلة إلى نتنياهو، اليوم، حول خططه لعهد ترامب ودعمه لزيادة عمليات الإنشاء في الضفة الغربية، عندما يلتقي بوسائل إعلام أجنبية، في حدث ينظمه المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية.

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