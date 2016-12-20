«لافروف»: روسيا وتركيا وإيران الأكثر فاعلية بشأن القضية السورية

(أ.ش.أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تعتبر الإطار الثلاثي لروسيا وتركيا وإيران الأكثر فاعلية بشأن سوريا.

وأكد لافروف، في تصريح، اليوم، في أعقاب مباحثاته مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، باعتقاده “أن الأكثر فاعلية هو الإطار الذي ترونه اليوم، وهذه ليست محاولة لإلقاء الظل على جهود بقية شركائنا الآخرين لتحقيق التقدم في تسوية الأزمة السورية، هذا تأكيد للواقع فقط”.

وأشار لافروف إلى “أننا لم نكن قريبين من النتيجة فحسب، بل حققنا النتيجة في سبتمبر الماضي، كما بدا لنا، وللأسف، لم يتمكن الجانب الأمريكي من تأكيد مشاركته في تلك الأعمال التي تم الاتفاق عليها”، مضيفًا أن المجموعة الدولية لدعم سوريا لم تتمكن من أن تلعب دورها في تنفيذ القرارات المتخذة بشأن سوريا.

وأكد لافروف، أن روسيا وإيران وتركيا لا تغلق الأبواب أمام دول أخرى وتدعوها للانضمام إلى عملية التسوية في سوريا، وأن التعاون بين الدول الثلاث “سمح إلى جانب إجلاء المدنيين، بخروج منظم لغالبية مقاتلي المعارضة المسلحة من شرق حلب باتجاهات متفق عليها وتوجههم إلى الأماكن المتفق عليها”.