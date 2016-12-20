باسم مرسي و«مايوكا» و«ستانلي» يقودون هجوم الزمالك غدًا

(أ.ش.أ)

أعلن محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الزمالك في الدوري، والمقرر إقامتها غدًا، بملعب السلام.

وضمت القائمة في حراسة المرمى أحمد الشناوي، وعمر صلاح، وفي الدفاع علي جبر، ومحمود حمدي، وشوقي السعيد، وأسامة إبراهيم، ومحمد ناصف، وفي خط الوسط محمود عبدالعاطي دونجا، وإبراهيم صلاح، ومحمود دونجا، وطارق حامد، ومعروف يوسف، وأحمد رفعت، ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، ووأيمن حفني، وفي خط الهجوم باسم مرسي، ومايوكا، وستانلي.

ويغيب عن الفريق فى مباراة الغد، كلاً من محمود جنش، ومحمد مجدي لعدم الجاهزية، ومحمد مسعد، وعلي فتحي، ومصطفى فتحي، وصلاح ريكو للإصابة، ورمزي خالد، وأحمد دويدار، وحسني فتحي، وأحمد توفيق، وأحمد جعفر، وإسلام جمال لأسباب فنية.