أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

باسم مرسي و«مايوكا» و«ستانلي» يقودون هجوم الزمالك غدًا

Google+ Print
باسم مرسي و«مايوكا» و«ستانلي» يقودون هجوم الزمالك غدًا باسم مرسي و«مايوكا» و«ستانلي» يقودون هجوم الزمالك غدًا

باسم مرسى

(أ.ش.أ)

أعلن محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الزمالك في الدوري، والمقرر إقامتها غدًا، بملعب السلام.

وضمت القائمة في حراسة المرمى أحمد الشناوي، وعمر صلاح، وفي الدفاع علي جبر، ومحمود حمدي، وشوقي السعيد، وأسامة إبراهيم، ومحمد ناصف، وفي خط الوسط محمود عبدالعاطي دونجا، وإبراهيم صلاح، ومحمود دونجا، وطارق حامد، ومعروف يوسف، وأحمد رفعت، ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، ووأيمن حفني، وفي خط الهجوم باسم مرسي، ومايوكا، وستانلي.

ويغيب عن الفريق فى مباراة الغد، كلاً من محمود جنش، ومحمد مجدي لعدم الجاهزية، ومحمد مسعد، وعلي فتحي، ومصطفى فتحي، وصلاح ريكو للإصابة، ورمزي خالد، وأحمد دويدار، وحسني فتحي، وأحمد توفيق، وأحمد جعفر، وإسلام جمال لأسباب فنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا