الرئيس اللبنانى يرسل برقيه عزاء لبوتين: ندعم صديقتنا روسيا

كتبت آمال رسلان

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون جريمة اغتيال سفير الاتحاد الروسى فى تركيا اندريه كارلوف خلال تفقده معرضاً فنياً فى العاصمة التركية، ووصفه بـ" العمل الإرهابى الذى يمعن فى ضرب مفهوم حوار الحضارات الذى كان السفير الراحل يشارك فى أحد أوجهه من خلال زيارته المعرض الفنى "روسيا كما يراها الاتراك".

وأضاف الرئيس عون فى برقية وجهها إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن لبنان الذى اخذ قراره بمحاربة الارهاب ودفع ثمناً كبيراً من أجل مواجهته، يعتمد على دعم اشقائه واصدقائه له ومنهم روسيا، ليكونوا يداً واحدة تعيد الامل للمنطقة والعالم بغد مزدهر ومشرق خال من مفهوم الارهاب والاجرام".

كما أدان الرئيس عون الاعتداء الارهابى الذى وقع فى مدينة برلين ليل أمس، وأدى الى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، وأبرق الى الرئيس الالمانى يواكيم غاوك معزياً ومديناً "العمل الوحشى الذى يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار فى ألمانيا".

وقال "إنى إذ اتقدم من فخامتكم بتعزيتى القلبية الحارة، أؤكد لكم وقوف لبنان الى جانبكم فى تصدّيكم للجماعات الارهابية، متمنياً أن تتخطى بلادكم آثار هذا الاعتداء المؤلم. وأتمنى لكم دوام الصحة لمواصلة النهوض بمسؤولياتكم الوطنية، ولشعبكم السلام والازدهار".