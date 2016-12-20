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نتنياهو يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلى مع تولى ترامب رئاسة أمريكا

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نتنياهو يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلى مع تولى ترامب رئاسة أمريكا نتنياهو يتعهد بعصر جديد للاستيطان الإسرائيلى مع تولى ترامب رئاسة أمريكا

>أ ش أ

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يضع خطة غير مسبوقة لبناء مستوطنات فى الضفة الغربية فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد .

 

وقالت الصحيفة ، فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى ، إن نتنياهو يعطى أملا لقادة المستوطنين بأن عمليات تشييد هائلة ستبدأ عندما يتسلم دونالد ترامب مهامه من باراك أوباما فى يناير المقبل.

 

وكان نتنياهو قد أدلى الليلة الماضية بأقوى تصريحات له منذ سنوات بشأن بناء مستوطنات فى الضفة الغربية إلا أنه ورغم ذلك أكد الأسبوع الماضى أنه يتطلع للعمل مع ترامب على حل الدولتين.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلى قولها إن نتنياهو والرئيس الأمريكى القادم ترامب لا يريان فى تشييد مستوطنات بالضفة الغربية عائقا أمام إقامة دولة فلسطينية.

 

ولفتت إلى تصريحات نتنياهو خلال اجتماعه بحزب الليكود أمس الاثنين حيث تفاخر بنجاح الاتفاقية التى تم التوصل إليها مع المقيمين فى مستوطنة (عمونا) والتى من شأنها أن تسمح لأكثر من نصفهم أن يظلوا مقيمين على قمة التل فى موقع مختلف .. حيث قال "إن عمونا هى مجرد البداية"..مضيفا "سنستمر فى تعزيز وتطوير المستوطنات".

 

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتم توجيه أسئلة إلى نتنياهو يوم حول خططه لعهد ترامب ودعمه لزيادة عمليات الإنشاء فى الضفة الغربية عندما يلتقى بوسائل إعلام أجنبية فى حدث ينظمه المكتب الإعلامى للحكومة الإسرائيلية.

 

وذكرت أن مصادر بحزب البيت اليهودى اليمينى أشارت إلى استعدادات داخل الحزب لتحضير قائمة بما ستطلبه من نتنياهو بعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير المقبل.

 

ونقلت الصحيفة عن نفتالى بينيت زعيم حزب البيت اليهودى الاثنين قوله "إن هناك فرصة فريدة من نوعها وهى التغيرات التى حدثت فى أمريكا وضعف أوروبا"، مضيفا إن القائمة تتضمن تطبيق السيادة الإسرائيلية فى المنطقة "ج" بالضفة الغربية بشكل تدريجى بدءا من معاليه أدوميم إضافة إلى خطوات فعلية "لتطبيع الحياة فى الضفة الغربية".


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مصر 365

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