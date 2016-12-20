الانتهاء من تطعيم ٦٩% من طلبة القطاع الحضرى بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتمت اليوم الثلاثاء حملة التطعيم لتلاميذ وطلاب المدارس بالصف الأول من جميع المراحل الدراسية والمقيدين في روضة أول وابتدائي وإعدادي والثانوي ضد "الالتهاب السحائي الثنائى"وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء والدكتور محمد على المدير والوقائى بمديرية الصحة وحمدين اسماعيل مسئول التطعيمات بالمديرية

وقال الدكتور محمد على يوسف المدير والوقائى بمديرية الصحة بجنوب سيناء أنه تم تطعيم 1152 طالب وطالبة بالقطاع الحضرى باجمالى نسبة تغطية بالمدينة 69%

ومن جانبه أكد الدكتور عصام عبد المطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، إنه تم تشكيل فريق للتطعيم من مكتب صحة شرم الشيخ على أعلى مستوى من أعمال التطعيمات لتنفيذ المهمة بمعرفة الدكتور هشام مجدي مفتش أول الصحة ومفتشين الصحة الدكتور رفيق عادل والدكتور عبدالله جاب الله والدكتورة بسمة خيري والدكتورة مريهان حبيب والدكتورة شروق عبد العزيز وإشراف شريف رمضان مراقب بالإدارة، وحسن حامد مسؤول التطعيمات، وفريق العمل من ممرضات مكتب الصحة

فى نسف السيق إنه تم تكوين فريقين لسرعة الانتهاء من تطعيم القطاع الحضرى لبعض تلاميذ وطلاب الصف الأول بالمدارس من جميع المراحل الدراسية بشرم الشيخ.