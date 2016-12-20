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حصاد ماسبيرو فى 2016..إقالة عصام الأمير وعودة السمري..برتوكولات مع dmc وBBC و«برزنتيشين»

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حصاد ماسبيرو فى 2016..إقالة عصام الأمير وعودة السمري..برتوكولات مع dmc وBBC و«برزنتيشين» حصاد ماسبيرو فى 2016..إقالة عصام الأمير وعودة السمري..برتوكولات مع dmc وBBC و«برزنتيشين»

أبرز أحداث 2016 بماسبيرو والمحطات الإذاعية

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA رصدًا لأبرز حصاد مبني ماسبيرو “اتحاد الإذاعة والتلفزيون”، خلال عام 2016، حيث شهد الحصاد مابين إطلاق قناة وإذاعة، وتغيير قيادات، وتطوير استديوهات، وتوقيع برتوكولات تعاون، وانضمام فنانين ولاعبي الرياضة لشبكة راديو النيل، دخول وكالات إعلانية جديدة، وإلى استعراض أهم الأحداث:

حيث شهد ماسبيروإقالة عصام الأمير من منصب رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتولي صفاء حجازي رئاسة الاتحاد خلفًا له، وإقالة مصطفى شحاتة من رئاسة قطاع الأخبار، وتولي خالد مهني رئاسة قطاع الأخبار خلفًا له، بجانبعودة الإعلامية هناء السمري إلى التلفزيون المصري بمنصب مدير عام المذيعين بقطاع الأخبار، وتولي الإعلامي شريف فؤاد مدير عام التنسيق بقطاع الأخبار، معالإعلان عن تطوير قناة Nile tv، وتطوير استديوهاتها.

وتولي أحمد سليم رئاسة مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، بجانب إصدار ملحق ماسبيرو زمان للأطفال، وعودة ملحق “ماسبيرو سات”، وإطلاق قناة ماسبيرو زمان لعرض تراث ماسبيرو، وإذاعة ماسبيرو FM بالتزامن مع احتفالات  انتصارات أكتوبر، وإيقاف برنامج ” أنا ”، وانطلاق برنامج ” من ماسبيرو”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي في التلفزيون المصري على القناة الأولى.

وشهدت صوت القاهرة توقيع بروتوكول مع “”، وشركة صوت القاهرة من حيث مسرحيات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلًا من “اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة ” دي ميديا الإعلامية “، وماسبيرو واتحاد كرة القدم، والإذاعتين المصرية والفيتنامية، وBBC وراديو مصر”، بجانب توقيع عقد إنتاج وبث مباريات الدورى المصرى الممتاز مع شركة “برزنتيشين”، وتعاقد ماسبيرو مع الشركة المتحدة لإدارة راديو النيل.

فيما شهدت إذاعات “نغم FM – ميجا FM – هيتس- شعبي ِfm”، تغيير لوجوهاتها الإذاعية، مع دخول وكالة ميديا سيتي وكيل إعلاني لإذاعة ميجا FM، واتخاذ “بروموميديا” وكيل إعلاني حصري لإذاعة نغم FM، وانضمام خالد الغندور لراديو شعبي FM ببرنامج” الكرة في ملعبك”، وإنجي أنور لراديو ميجا FM ببرنامج ” الجملة ناقصة”، والفنان شريف منير لراديو ميجا FM ببرنامج “كلمتين وبس”، بجانب بث مشترك لبرنامج “كل يوم” مع عمرو أديب بين ON E ونغم FM.

واعتذر حمدي السيد عن الاستمرار في منصبه كرئيس للنيل للرياضة، وتمت إقالة سيد فؤاد من منصب رئيس النايل سينما، مع انضمام الشيف الشربيني لبرنامج ” تحيا الستات” ، وشوبير ببرنامج” مسا مصر” على محطة راديو مصر.

وأعلن الإعلامي الرياضي سيف زاهر، انضمامه لـراديو هيتس ببرنامج “ساعة كورة”، والفنانة نشوى مصطفى ببرنامج ” سهرة وعشوة مع نشوى”، فيما تم تعاقد دكتور زاهي حواس مع «هيتس» على برنامج ” آثار وأسرار”، بجانب تقديم الفنان سمير صبري برنامج “ذكرياتي” على إذاعة الأغاني.

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