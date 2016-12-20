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مصر تتسلم 340 قطعة آثرية من الأردن

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مصر تتسلم 340 قطعة آثرية من الأردن مصر تتسلم 340 قطعة آثرية من الأردن

آثار فرعونية

صرح طارق عادل، السفير المصرى بالأردن، بأنه قد تم اليوم، تسليم السفارة المصرية 340 قطعة أثرية تم ضبطها بواسطة السلطات الأردنية، أثناء محاولة تهريبها من نويبع للعقبة، حيث قامت  لينا عناب وزيرة السياحة الأردنية، وبحضور منذر جمحاوي مدير إدارة الآثار الأردنية بتسليم القطع للسفارة والتوقيع على محضر التسليم والتسلم، وذلك عملًا بالاتفاقية المبرمة بين والأردن في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.

وأوضح عادل، أن الجانب الأردني أثنى خلال مراسم التسليم على العلاقة الثنائية النموذجية بين البلدين، بما في ذلك مجال ضبط الآثار المهربة، كما تم التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بتنمية السياحة المشتركة في أعقاب الزيارة التي قامت بها وزيرة السياحة الأردنية إلى مصر مؤخرًا، واجتماعها مع نظيرها المصري للتشاور والتنسيق حول سبل دفع التعاون المشترك في مجال السياحة البينية.

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