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الليلة..يوسف الشريف ضيف عمرو أديب على ON.E

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الليلة..يوسف الشريف ضيف عمرو أديب على ON.E الليلة..يوسف الشريف ضيف عمرو أديب على ON.E

الفنان يوسف الشريف

 

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو أديب ، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E ، اليوم، فى تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM، الفنان يوسف الشريف، للحديث حول طريقه الفنى، وآخر أعماله الفنية والدرامية والسينمائية.

حيث بدأ الشريف طريقه الفنى، في عام 2004 مع فيلم” سبع ورقات كوتشينة” بطولة روبي ، وفي عام 2005 شارك في فيلم “فتح عينيك”مع مصطفي شعبان ونيللي كريم، وشارك في فيلم “حليم” بطولة الفنان أحمد ذكي، وفيلم “أخر الدنيا”، وفي عام 2007 شارك في أخر أعمال الراحل العظيم والمخرج الكبير يوسف شاهين فيلم “هي فوضى “، بطولة خالد صالح ومنة شلبي وهالة صدقي، وفي 2009 كانت البطولة المطلقة في فيلم العالمي .

وقدم الشريف، مسلسلات ناجحة أخرها مسلسل “القيصر” والتي أذعيت في رمضان الماضي حصرياً على شاشة ON.TV ، وقبلها مسلسل” لعبة إبليس” ، ومسلسل” الصياد”m وغيرها من الأعمال الناجحة.

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