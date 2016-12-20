أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور .. إدارة شباب أبنوب تنظم مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات

Google+ Print
بالصور .. إدارة شباب أبنوب تنظم مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات بالصور .. إدارة شباب أبنوب تنظم مهرجانا رياضيا لذوى الاحتياجات

>أسيوط - هيثم البدرى تصوير أحمد مصطفى

نظمت إدارة شباب أبنوب، المهرجان الرياضى لذوى الإعاقة ودمجهم بالأسوياء وذلك احتفالاً باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب، ورشاد عبد الحى مدير إدارة أبنوب التعليمية ومجدى عبد الرحمن مسئول شئون ذوى الإعاقة، ونجلاء نور الدين ومحمد عبد المنعم منسقى شئون ذوى الإعاقة وأحمد جلال معاون مدير المديرية لشئون الرياضة ومحمد زيدان مدير إدارة الشباب والرياضة بأبنوب وحسام عبد السلام مدير مركز شباب أبنوب وذلك بمقر مركز شباب أبنوب، وبمشاركة عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس التربية الخاصة والشخصيات العامة. 

 

وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ثم تقديم بعض الفقرات والأناشيد الدينية وفقرات فنية قدمها ذوو الاحتياجات الخاصة كما تم تنظيم العاب ترويحية منها شد الحبل وتنس طاولة والكراسى الموسيقية ولعبة البالونات والتصويب على الأقماع وتم اختتام المهرجان بفقرات فنية بفريق المرشدات والجوالة بمركز شباب أبنوب وتسليم الجوائز للمشاركين فى الحفل.

 

ومن جهته قال محمد زيدان مدير إدارة شباب أبنوب إن مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات تأتى من الإيمان الكامل من وزارة الشباب والرياضة بأهمية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء والإقناع الكامل بقدراتهم غير العادية ومواهبهم التى تظهر فى مثل هذه المهرجانات والتى لابد من الاستفادة منها بشكل كبير.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365