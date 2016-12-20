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علاء عبد العال يتمسك بالاستقالة ويعتذر للشرقية

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علاء عبد العال يتمسك بالاستقالة ويعتذر للشرقية علاء عبد العال يتمسك بالاستقالة ويعتذر للشرقية

>كتبت امال عزت

 رفض علاء عبد العال المدير الفني المستقيل للشرقية التراجع عن قراره وتمسك بالاستقالة من منصبه عقب احتلال الفريق المركز الأخير بجدول الدورى، بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها بالخسارة بهدف نظيف من طنطا. 

 

قال علاء عبد العال:" اعتذر لجماهير الشرقية ولمجلس إدارة النادي عن الاستمرار في تدريب الفريق متابعا :"كنت أتمنى تقديم شىء للفريق ولكن الظروف منعتني " .

 

كان مجلس إدارة الشرقية قد رفض استقالة عبد العال بعد الهزيمة من طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري متمسكا بالمدرب الذي رفض القرار وتمسك بالرحيل.


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