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أخبار الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 20/12/2016 .. شوقى غريب يقترب من قيادة الدراويش فنيا

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أخبار الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 20/12/2016 .. شوقى غريب يقترب من قيادة الدراويش فنيا أخبار الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 20/12/2016 .. شوقى غريب يقترب من قيادة الدراويش فنيا

>كتب - هيثم عويس

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 20/12/2016 العديد من الأخبار الهامة يأتى على رأسها وضع الرتوش النهائية وراء التعاقد مع حمادة طلبه مدافع المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر .

 

 

 

دخل مسئولو الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فى مفاوضات رسمية مع شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى، من أجل قيادة الفريق فنيا خلال مباريات الدور الثانى للدورى خلفا لأشرف خضر.

 

 

 

توصل مسئولو الإسماعيلى لاتفاق مع حمادة طلبة مدافع المصرى الحالي والزمالك السابق، على الانتقال لصفوف الدراويش بداية من يناير القادم، لتدعيم دفاع الدراويش بدءا من الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى، حيث يتبقى أن يضع مسئولو الإسماعيلي الرتوش النهائية على الصفقة بعدما رحب اللاعب بالانتقال لصفوف قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

 

 

بدأ الإسماعيلي غدا الأربعاء استعداداته لمواجهة فريق عرب الرمل يوم 25 ديسمبر الجارى في دور الـ32 من بطولة كأس ، والتي يسعي خلالها الفريق منح الفرصة فيها لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات الرسمية بالدورى مثل محمد صبحى ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو وأحمد جمال والاحتياطيين مثل شريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل وتوريك جبرين وعمورى عبد الفتاح.

 

 

 

استقر مسئولو الإسماعيلى على إجراء تعديلات علي أرضية استاد الإسماعيلي خلال فترة توقف الدورى لظروف مشاركة الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 في الفترة التي تصل إلى 45 يوما، من أجل تحسين حالة الأرضية داخل الأستاد والتي تدهورت حالتها في الفترة الأخير .


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