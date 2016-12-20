«البدري» يرفض رحيل صالح جمعة ومؤمن زكريا من الأهلي فى الانتقالات الشتوية

(أ.ش.أ)

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه ليس لديه أي نية على الإطلاق في الموافقة على رحيل الثنائي مؤمن زكريا وصالح جمعة، لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

واضاف البدري، أنه متمسك ببقاء الثنائي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وكامل قوام الفريق، خاصة أن الأهلي مقبل على مرحلة صعبة من مسابقة الدوري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشار المدير الفني للأهلي، أن النادي لم يتلق من الأساس أية عروض رسمية من أي أندية لرحيل مؤمن وصالح، لافتاً الى أنه حال وصول أية عروض سيتم رفضها، نظراً لتمسكه بخدمات الثنائي.