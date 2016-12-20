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الشرطة العراقى يطلب استعارة أنطوى ونجيب من الأهلى

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الشرطة العراقى يطلب استعارة أنطوى ونجيب من الأهلى الشرطة العراقى يطلب استعارة أنطوى ونجيب من الأهلى

>كتب - محمد عراقى

تلقى ثنائي الأهلي الغاني جون أنطوي ومحمد نجيب عرضا من الشرطة العراقي للرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة علي سبيل الإعارة .

وطلب المصري محمد يوسف المدير الفني للشرطة العراقي والأهلى الأسبق التعاقد مع الثنائي في ظل الحاجة الفنية اليهما وعدم مشاركتهم بشكل مستمر مع الفريق الأحمر فى الموسم الحالى . 

من المنتظر أن يحسم مسئولو الأهلى الرد على خطاب النادى العراقى خلال الساعات القليلة الماضية طبقا للعرض المادى خاصة وأن إدارة النادى الأحمر تبحث عن تسويق الغانى جون انطوى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل . 


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