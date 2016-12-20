شوقى غريب يعقد جلسة مع رئيس الإنتاج الحربى عقب لقاء الزمالك

كتب - هيثم عويس

يعقد شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مغلقة مع اللواء ماهر كسبة رئيس النادى، عقب لقاء الفريق غدا أمام الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الأول للمسابقة المقرر إقامتها باستاد السلام الدولى .

ويعتزم غريب أن يفاتح رئيس الإنتاج الحربى فى العروض التى وصلته مؤخرا والتى يأتى على رأسها العرض الجاد من الإسماعيلى ، لاستطلاع رأى إدارة النادى العسكرى فى رحيله عقب مباراة المصرى فى الأسبوع السابع عشر والأخير من الدور الأول .

كان مسئولو الإسماعيلى قد فاتحوا شوقى غريب بشأن عودته مجددا لقيادة الفريق بداية من الدور الثانى ، إلا أن المدير الفنى رفض البت فى العرض احتراما لمسئولى النادى المرتبط بتعاقد معه فى الوقت الحالى .