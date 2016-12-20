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18 لاعبا بقائمة الزمالك أمام الإنتاج وضم شيكابالا وستانلى

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18 لاعبا بقائمة الزمالك أمام الإنتاج وضم شيكابالا وستانلى 18 لاعبا بقائمة الزمالك أمام الإنتاج وضم شيكابالا وستانلى

>كتب أحمد توفيق

اختار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع الأول للدورى.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالى :-

أحمد الشناوي وعمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وشوقى السعيد وطارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت ومحمود دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفنى وستانلى ومايوكا وباسم مرسى .

فيما شهدت القائمة غياب محمد مجدي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد مسعد وعلى فتحى ومصطفى فتحى وصلاح ريكو ورمزى خالد وأحمد دويدار وحسنى فتحى وأحمد توفيق وأحمد جعفر وإسلام جمال .


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