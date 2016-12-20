ضبط مصنع أدوية داخل شقتين يستخدم مواد مجهولة ويديره عامل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية من ضبط مصنع لإنتاج الأدوية تحت بير السلم بمدينة المنزلة، حيث أمر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بتشكيل حملة من مديرية الصحة لانتشار بعض الأدوية مجهولة المصدر بناءً على تعليمات حسام الدين إمام محافظ الدقهلية.

وعلى الفور تشكل حملة من الرقابة التجارية والتفتيش الصيدلى ومجلس مدينة المنزلة وتم ضبط مصنع لإنتاج الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبطت كميات كبيرة من البودرة غير معلومة المصدر، وزجاجات تحمل أسماء بعض الأدوية، بالإضافة إلى جراكن معبأة بمواد مجهولة وحبوب غير معروفة تركيبتها الماكينات التى تستخدم فى الصناعة.

وتبين أن الشقة يديرها عمال ولا يوجد صيدلى، وأن المكان غير مرخص بالإضافة إلى عدم وجود عوامل وإرشادات طبية فى الإنتاج وجارٍ حصر المواد الموجودة داخل الشقتين وتحرير محضر بالواقعة.