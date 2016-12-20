أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غداً .. والقاهرة الصغرى 10

Google+ Print
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غداً .. والقاهرة الصغرى 10 الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غداً .. والقاهرة الصغرى 10

>كتب محمد محسوب

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأربعاء، شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار هناك فى نهاية اليوم، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فسيكون معتدلاً مع ارتفاع الموجه فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 10 16

الإسكندرية 12 18

مطروح 13 17

بورسعيد 14 17

دمياط 13 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 16

السويس 09 17

العريش 07 17

نخل 02 13

طابا 08 16

الطور 12 19

مرسى علم 14 20

الغردقة 12 21

شرم الشيخ 14 20

رفح 06 16

كاترين 01 14

سيوة 04 15

المنيا 04 17

الفيوم 07 17

رأس سدر 10 17

أبوسمبل 08 21

وسط الدلتا 10 16

أسيوط 05 16

سوهاج 08 18

الأقصر 09 20

أسوان 09 22

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 10 18

قنا 09 21

نويبع 13 18

السلوم 08 14

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون