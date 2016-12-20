بالصور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 200 ساعة مزودة بأجهزة تجسس داخل حاوية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء السويس من ضبط 200 ساعة يد مزودة بأجهزة تنصت وكاميرات وشريحة موبايل تستخدم فى عمليات التجسس داخل حاوية بالسويس.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال، مدير مباحث الإدارة يفيد بقيام ضباط مباحث ميناء السويس بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى بضبط 200 ساعة يد مزودة بكاميرات وأجهزة تنصت وشريحة محمول تستخدم فى عمليات التجسس داخل حاوية بميناء السويس.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.