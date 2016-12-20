لجنة الصحة بالبرلمان تطلب استدعاء رئيس الحكومة و6 وزراء لحل أزمة الدواء

كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، التوجه الآن إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للاتفاق على إجراءات حاسمة فى أزمة الدواء سواء نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار.



>جانب من اللجنة الصحة

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء: "سنذهب لرئيس المجلس وسنتحدث فى موضوع تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لبحث الأزمة وآليات حلها، على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء واللجنة الوزارية وكل الوزراء المعنيين إلى المجلس لعقد اجتماع معهم لمناقشة الأزمة والاستماع إلى حلول واقعية، على أن يتم تأجيل اتخاذ أى قرار بشأن تسعير الدواء أو زيادة الأسعار، الذى تردد أنه سيعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.



>اجتماع اللجنة الصحة

وأضاف رئيس لجنة الصحة: "سنطلب تأجيل التسعير يوم الخميس، ونحن مسئوليتنا تضامنية وكلنا كلجنة إما أن نكتب فى صفحة بيضاء أو فى صفحة بلون آخر، وسيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الصحة من النواب الصيادلة لدراسة مشاكل شركات قطاع الأعمال وكتابة تقرير عنها بالتفصيل وعلى وزارة الصحة الوفاء بمديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال والتأمين الصحى أيضا، حتى تستعيد دورها فى السوق المصرى، وعلى شركات قطاع الأعمال دفع مستحقات شركة الجمهورية".

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع فى مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، ومخاطبة الحكومة لتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.