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وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور لتوزيعها على شمال القاهرة

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وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور لتوزيعها على شمال القاهرة وصول 1595 رأس عجول حية لميناء أبو طرطور لتوزيعها على شمال القاهرة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء أبو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس وعلى متنها 1595 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على محافظات شمال القاهرة.

تقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على كل الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة.


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