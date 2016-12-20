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نجاح عملية لتوصيل الشرايين التاجية بطريقة الهجين بدون شق الصدر بالمنصورة

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نجاح عملية لتوصيل الشرايين التاجية بطريقة الهجين بدون شق الصدر بالمنصورة نجاح عملية لتوصيل الشرايين التاجية بطريقة الهجين بدون شق الصدر بالمنصورة

>الدقهلية - شريف الديب

نجح فريق طبى بالمنصورة فى إجراء جراحة توصيل للشرايين التاجية لمريض يعانى من انسداد كامل بأحد الشرايين التاجية الرئيسية، وضيق شديد باثنين آخرين بدون شق الصدر.

 

وأشار الدكتور إسلام سعدة استشارى جراحة القلب والصدر أنه تم عمل وصلة شريانية للشريان التاجى المسدود جراحيا بطريقة التداخل المحدود بدون شق الصدر، وبطريقة القلب النابض فى غرفة القسطرة الهجينية، ثم تلى ذلك مباشرة تركيب دعامتين للشريانين الآخرين.

 

قام بإجراء العملية فريق طبى من جراحى القلب وأمراض القلب، وشارك فى الجراحة الدكتور سامح عوض والدكتور أحمد عابد والدكتورة آية الألفى، وقام بالتدخل بالقسطرة وتركيب الدعامات الدكتور محب مجدى وبمساعدة الدكتور محمود عبد البديع والدتور محمد المرسى أخصائى التخدير.

 

وأضاف الأطباء أن حالة التداخل الهجينى الشرايين التاجية فى نفس الوقت من أوائل الحالات بمصر، وساعد على هذا وجود غرفة قسطرة هجينية بنظام الكبسولة، ما يوفر مجالا لإجراء الجراحة والقسطرة فى نفس الوقت.

 

 

 


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