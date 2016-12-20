نفى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب صحة ما ذكره بيل كلينتون”الرئيس السابق” وزوج منافسته “هيلارى،حول إتصاله به بعد الإنتخابات الرئاسيه.
> ترامب “”علق على تصريحات “كلينتون”،عبر صفحته بموقع تويتر،وكتب”بيل كلينتون قال انى اتصلت به عقب الأنتخابات،هذا غير صحيح،هو من اتصل بى و”هنأنى بطريقة جميلة”،يبدو انه لايعرف الكثير”.
“ترامب” ينفى إتصاله ببيل كلينتون.ويؤكد”هو من اتصل بى وهنانى بطريقة جميلة”
نفى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب صحة ما ذكره بيل كلينتون”الرئيس السابق” وزوج منافسته “هيلارى،حول إتصاله به بعد الإنتخابات الرئاسيه.