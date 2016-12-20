“ترامب” ينفى إتصاله ببيل كلينتون.ويؤكد”هو من اتصل بى وهنانى بطريقة جميلة”

نفى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب صحة ما ذكره بيل كلينتون”الرئيس السابق” وزوج منافسته “هيلارى،حول إتصاله به بعد الإنتخابات الرئاسيه.

> ترامب “”علق على تصريحات “كلينتون”،عبر صفحته بموقع تويتر،وكتب”بيل كلينتون قال انى اتصلت به عقب الأنتخابات،هذا غير صحيح،هو من اتصل بى و”هنأنى بطريقة جميلة”،يبدو انه لايعرف الكثير”.