اعتماد معامل المعايرة شركة مصر للطيران للصيانة من المؤسسة الأمريكية

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة تفتيش اعتماد معامل المعايرة بنجاح من المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل (ANAB) ، وتم منح معامل المعايرة بشركة مصر للطيران للصيانة شهادة الكفاءة الفنية لمعامل المعايرة والاختبار ، طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 ، والمواصفة الأمريكية ANSI Z540 من المؤسسة الامريكية لاعتماد المعامل (ANAB) ، كأول معمل معايرة معتمد من تلك المؤسسة بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط .. صرح بذلك المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة .

وقال أن عملية المراجعة تمت على جميع أنشطة المعايرة المطلوب اعتمادها ، بالإضافة إلى زيادة مجال الاعتماد فى أنشطة قياس الأبعاد والأطوال ، ومعايرة الضغوط بالموقع ، ومعايرات محولات ومفاتيح العزوم ، مع إضافة أنشطة جديدة مثل المعايرات الأتوماتيكية للقياسات الكهربية ، وقياسات التردد وقياس الزمن ، ومعايرات بنس الترامل .

وأضاف ابو طالب أن النجاح في اجتياز التفتيش جاء من خلال إعداد نظام لإدارة بالجودة ، يشمل كافة الوثائق الإدارية والفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى المواصفات الدولية للمعايرة والاختبار ، وشملت زيارة التقييم مراجعة تطبيق نظام الإدارة بالجودة ، بالإضافة إلى تقييم مهندسي وفنيي المعايرة من خلال مشاهدة فعلية لعمليات معايرة ، للتأكد من الكفاءة الفنية للأفراد والأجهزة القياسية .

وأوضح أبوطالب أن الجهود المبذولة باستمرار لتوكيد الجودة ، وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة من شركة مصر للطيران للصيانة ، والمعتمدة من الجهات الدولية والمحلية ، هي الضمان الأكيد لاستمرار النمو في عدد شركات الطيران التي يقدم لهم الصيانة ، والاستحواذ على ثقتهم وتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال عمرة وصيانة الطائرات ، بالإضافة لمواجهة المنافسة الكبيرة في هذا المجال .