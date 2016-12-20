نائب يتقدم بسؤال عاجل حول عودة البطاقه التموينية الورقية وإلغاء الذكيه

اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتقصير فى محاسبة شركة “فرست داتا”، ومعاقبتها، على إهمالها وتجاهلها فى طباعة الكروت الذكية منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك فى سؤال تقدم به لوزير التموين ، مطالبا بتوضيح الحقائق فيما يخص نية الوزارة لإلغاء الكروت الذكية والعودة للبطاقات التموينية الورقية، مطالبًا الوزير بضرورة توضيح الحقيقة، والإعلان عن خطة وزارته البديلة الخاصة بهذه القضية فى حالة تفعيل البطاقات الورقية.

كما وجه عبدالقادر، سؤاله لوزيرى التموين والتخطيط، بالكشف عن الحقائق الغائبة فيما تردد بشأن وجود فساد فى التعاقدات المبرمة مع الشركة المسئولة عن طباعة الكروت.

كما اتهم عبدالقادر، الحكومة بالتقصير فى مراقبة ومحاسبة دور شركة «فرست داتا»، الخاصة بطباعة الكروت الذكية، مشيرًا إلى أن الشركة أهملت طباعة الكروت الذكية منذ أكثر من عامين، كاشفًا عن أن نصيب محافظة الوادى الجديد من هذه الكروت المهملة يبلغ نحو 6400 كارتًا.