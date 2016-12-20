خاص سيدتي نت:أفضل خلطات العناية بالمنطقة الحساسة لعام 2016

تعددت موضوعات العناية بالمناطق الحساسة على موقعنا من كيفية التبيض، ازالة الشعر، علاج التجاعيد، الى العمليات والتقنيات التجميلية للمنطقة الحميمة. جمعنا لك في هذا الموضوع أهم خلطات العام التي ستحتاجينها في العام الجديد.

نزع شعر المنطقة الحساسة بالشمع البرازيلي

انتشرت هذه الطريقة في البرازيل، قبل أن تنتقل إلى أوروبا؛ وها هي تصل إلى العالم العربي. ترتكز هذه الطريقة على نزع شعر المنطقة الحساسة بالكامل، عبر تطبيق الشمع البرازيلي الساخن بشكل سريع على كلّ أمكنة الشعر. تختلف هذه التقنية عن إزالة الشعر بالشمع العادي، من حيث نوعية الشمع المستخدم وطريقة تطبيقه، التي تقتصر على طلي الشمع البرازيلي الساخن مباشرة على البشرة بواسطة الأعواد الخشبية.



8 خطوات لتفتيح المناطق الحساسة

1. اختيار الشفرة المناسبة.

2.التجهيز للحلاقة

.3 التقشير

4.استخدام كريم الحلاقة

5.الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر

6.الشطف السريع

7.الترطيب

8.تنظيف الشفرة



تخلصي من بقع المناطق الحساسة

1. الألوفيرا: من أكثر المواد فعالية في تفتيح البشرة، فاستخدامها بانتظام سيساعدك على تفتيح الأماكن الغامقة، كل ما عليك فعله هو استخراج هلام الألوفيرا من نبات الصبار، ووضعه على منطقة الاسمرار، وتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

2. عصير الليمون: الليمون غني بفيتامين (C)، والذي يساعد على التخلص من الخلايا الميتة وتحسين لون البشرة، كل ما عليك فعله هو قطع الليمون إلى نصفين، وفرك منطقة البيكيني به، وتركه لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي جسمك بالماء الدافئ، ولكن تجنبي استخدام الليمون بعد إزالة الشعر؛ لأنه قد يسبب تهيج الجلد واحمراره.

3. الخيار: هو غني بفيتامين(أ)، والذي يساعد في مكافحة اسمرار الجلد عن طريق التحكم في إنتاج الميلانين الذي يعمل على تفتيح البشرة، فكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من عصير الخيار مع نصف ملعقة من الليمون وملعقة من الكركم، ووضع الخليط على منطقة البيكيني لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اغسليها بالماء البارد، وكرري ذلك يومياً لتحصلي على نتائج مذهلة.

4. اللوز: هو من المنتجات الغنية بفيتاميني ( E) و(A)، وكذلك الأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة، كل ما عليك فعله هو نقع خمس حبات من اللوز من المساء، ثم طحنها حتى تحصلي على عجينة لينة، وأضيفي إليها ملعقة من الحليب، وضعيها على مكان الاسمرار لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر بلطف مع التدليك بحركات دائرية، وكرري ذلك مرتين على الأقل أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

5. كما يمكنك تدليك منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى يومياً بزيت اللوز قبل النوم، فهو بارع أيضاً في تفتيح المناطق الداكنة، بالإضافة إلى أنه آمن تماماً.

حلول للحبوب على المنطقة الحساسة بعد الدورة الشهرية

- نوع الفوط الصحية المستخدمة وتأثيرها على الجلد. فمن المهم أستخدام الأنواع التي تحتوي على القطن بشكل أكبر إذا كانت بشرة جسمك حساسة.

- تبديل الفوط الصحية كل أربع أو ست ساعات، أو بعد ثلاث ساعات إذا كانت البشرة حساسة.

- من المهم إزالة الشعر من المناطق الحساسة قبل بدء الدورة الشهرية، حتى لا يساهم الشعر في زيادة الرطوبة في تلك المناطق، وبالتالي تكون البكتيريا والفطريات المسببة للحساسية والالتهابات الجلدية.

- ارتداء ملابس داخلية قطنية نظيفة، وتبديلها باستمرار.

- إتباع طرق سليمة في إزالة الشعر من المناطق الحساسة، والتعرف على الطريقة التي تناسب كل فتاة.

- الحفاظ على نظافة المنطقة الحساسة في كل الأوقات وخاصة أثناء الدورة الشهرية.

- تجنب الزيوت والكريمات المرطبة للمناطق الحساسة أثناء الدورة الشهرية.

- استخدام غسول خارجي خاص بالمناطق الحساسة مرتين في اليوم على الأكثر ذو تركيبة طبيعية ويحتوي على البابونج.

في حال تجنب كل تلك الأمور ومازالت الحالة متواجدة فلا بد من علاج طبي في أقرب وقت، وأما عن العلاج ففي حال ظهور حساسية على شكل طفح جلدي يصاحبها حكة ينصح باستخدام كريم مضاد للحساسية، وفي حال ظهور حبوب ودمامل صغيرة فلا بد من استخدام مضاد فطريات، مع الحرص على عدم استخدام أي مراهم أو كريمات تحتوى على مادة الكورتيزون لأنها تساهم في تغيير لون الجلد إلى الأغمق.

تجاعيد المناطق الحساسة.. أسبابها وعلاجها

يكون العلاج المناسب حسب الحالة ودرجتها بحيث يتم استخدام مراهم لشد البشرة في المناطق الحساسة والأرداف، مع الحرص على احتواء تلك المراهم على فيتامين أ ومشتقاته.

أما إذا كانت التجاعيد درجتها متوسطة أو كبيرة وتسبب حرج للفتاة وترغب بالتخلص منها نهائيا وبشكل سريع، فلا بد من التدخل الجراحي لدى المختصين، أو استخدام الليزر والتقنيات الحديثة للتأثير على الكولاجين أو حقته تحت الجلد لإعادة شد البشرة وإخفاء التجاعيد.