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مصر تتسلم من بريطانيا قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت

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مصر تتسلم من بريطانيا قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت مصر تتسلم من بريطانيا قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت

معبد حتشبسوت

(أ.ش.أ)

تسلمت السفارة المصرية بلندن، قطعة حجرية من مسروقات معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمتحف البريطاني في إثبات ملكيتها لها وأحقيتها في استردادها.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة، اليوم، إن أهمية هذه القطعة لا تكمن فقط في كونها قطعة من أحد المعابد الفرعونية خلال عصر الدولة الحديثة، بل لأنها ستساهم كذلك بشكل كبير في مشروع ترميم المعبد المقام حاليًا بواسطة البعثة البولندية.

وأشار عبد الجواد، إلى أن القطعة التي تم استردادها أمس، كانت قد خرجت من بطريقة غير شرعية عام 1975، وتم عرضها بصالة مزادات بإسبانيا، وقام بشرائها أحد تجار الآثار الإنجليز، موضحًا أن القطعة مصنوعة من الحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية بالنقش البارز.

 

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