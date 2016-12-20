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وزير الرياضة: ملتزمون بتقديم الدعم وأطالب الاتحادات البحث عن مصادر بديلة

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وزير الرياضة: ملتزمون بتقديم الدعم وأطالب الاتحادات البحث عن مصادر بديلة وزير الرياضة: ملتزمون بتقديم الدعم وأطالب الاتحادات البحث عن مصادر بديلة

>أسماء عمر

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه اليوم، بمقر الوزارة برئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، أنه على الاتحادات الرياضية ضرورة إيجاد أساليب حديثة لتنمية مواردها المادية مع الوضع فى الاعتبار أن ممثلة فى وزارة الرياضة ملتزمة بدعمها جميع الاتحادات.

 

ودعا وزير الرياضة إلى إرجاء المشاركة فى البطولات العربية مؤقتا خاصة أنها لا تحقق لنا مكاسب بقدر ما تتطلب من دعم مادى، وأوضح عبد العزيز أن فى معظم البطولات التى تقوم بتنظيمها نخسر أموالا رغم المردود السياحى والأمنى الجيد الذى يعود على البلاد جراء تنظيم تلك البطولات.

 

وأشار الوزير أن وزارة الرياضة لديها الكثير من الالتزامات التى تقوم بها تجاه اللجنة الأوليمبية وقدامى الرياضيين والرعاية الصحية التى من المؤكد ستتطلب مضاعفة الدعم المقدم لها بسبب ارتفاع أسعر الأدوية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إنشاء العديد من البنية التحية الرياضية والصيانة السنوية لجميع المنشآت الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

من ناحية أخرى أبدى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية على موافقتهم وتقديرهم لهذه الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدين على ضرورة عمل أجندة رياضية لجميع الأحداث والمنافسات الرياضية عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية من أجل إيجاد مصادر دخل وموارد مالية اللازمة للصرف على الاتحادات الرياضية.

 

وأشاد رئيس اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحاد بدور الوزارة فى دعمها السابق للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية.


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