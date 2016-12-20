أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية اليمن: الحل السلمى هو الخيار الوحيد للخروج من دوامة الفوضى

Google+ Print
وزير خارجية اليمن: الحل السلمى هو الخيار الوحيد للخروج من دوامة الفوضى وزير خارجية اليمن: الحل السلمى هو الخيار الوحيد للخروج من دوامة الفوضى

>كتب محمود محيى

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى، أن الحوار والحل السلمى هما الخيار الحقيقى الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

 

وقال وزير الخارجية فى كلمته قبل انعقاد الجلسة المغلقة للاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، إن حرص اليمنية على خيار الحوار والحل السلمى هو الذى جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية فى مختلف جولاتها، حقنا للدماء وحرصا على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام فى ربوع اليمن.

 

وذلك استنادا على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية فى اليمن وهى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وهى ستستمر فى التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب فى اليمن واستعادة الدولة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية