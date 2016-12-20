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وزير خارجية لبنان يعقد جلسة مباحثات مع "موجيرينى" حول الأزمة السورية

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وزير خارجية لبنان يعقد جلسة مباحثات مع "موجيرينى" حول الأزمة السورية وزير خارجية لبنان يعقد جلسة مباحثات مع "موجيرينى" حول الأزمة السورية

>كتبت آمال رسلان

عقد وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل اجتماعا مغلقا مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى ظهر اليوم بالجامعة العربية بحثا خلاله تطورات الأزمة السورية.

 

وقال بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، إن جبران باسيل عقد اجتماع مع لممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى على هامش الاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى الرابع بالقاهرة، وأكد خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد حل سياسى لهذه الأزمة، كما التقى وزير الخارجية نظيره المجرى بيتر سيزيارتو وبحثا العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبى والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وشارك اليوم فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الذى عقد فى مقر جامعة الدول العربية فى القاهرة والذى ترأسه وزير خارجية تونس خميس الجهيناوى عن الجانب العربى، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

ويناقش الاجتماع سبل تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، كما يتوقع أن يصدر فى ختام أعماله اليوم إعلان عربى-أوروبى مشترك.

 


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