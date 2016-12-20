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الليلة.. فاروق الباز ضيف «هنا العاصمة» على CBC

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الليلة.. فاروق الباز ضيف «هنا العاصمة» على CBC الليلة.. فاروق الباز ضيف «هنا العاصمة» على CBC

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة cbc الدكتور فاروق الباز وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.
> ويتناول اللقاء آفاق المستقبل وفرص في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة القمح كما يتحدث عن وفرص نجاح مشروع المليون ونصف مليون فدان ويرد على لماذا يدافع عن المشروعات القومية الكبرى رغم الاعتراضات الاقتصادية الكثيرة عليها.
> كما يتحدث عن رؤيته للعلم والعلماء في مصر وكيف يرى البحث العلمي وهل هو الوسيلة للنهوض ثانية بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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