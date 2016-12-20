حبس عامل وصديقه 4 أيام لاتهامهما بتزوير توقيع للاستيلاء على 650 ألف جنيه

كتب سليم على

أمر المستشار أحمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس عامل وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة تزوير توكيل رسمى للاستيلاء على مبلغ 650 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التى أجراها خالد التليت وكيل نيابة الأموال العامة، أن معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بقيام المتهم "ع . ا" باستغلال وفاة شقيقه وتزوير توقيعه على توكيل رسمى من أجل استيلام مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه خاصة بالمتوفى، مستعينا بصديقه المدعو "م .ب"، وتوجها سويا إلى البنك لصرف المبلغ، وشك المسؤلين فى أمرهما وتم التحفظ عليهما، وبعرض المستند على الخبراء تبين أن التوقيع مزيف.

وأضافت التحقيقات، أن المتوفى كان يمتلك قطعة أرض بطريق المريوطية، وقد حصلت الدولة عليها من أجل إنشاء محور المريوطية، وبناء على ذلك قامت الدولة بصرف مبلغ 650 ألف جنيه تعويضا له عن ذلك، وقبل أن يقوم بصرف المبلغ توفى فى شهر مارس من هذا العام، ما دفع شقيقه لتزوير التوقيع الخاص بالمتوفى لاستلام الشيك وصرف المبلغ.