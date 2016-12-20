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الأمن العام يضبط 165 هاربا من جنايات و14 تشكيلا عصابيا و3 سيارات مسروقة

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الأمن العام يضبط 165 هاربا من جنايات و14 تشكيلا عصابيا و3 سيارات مسروقة الأمن العام يضبط 165 هاربا من جنايات و14 تشكيلا عصابيا و3 سيارات مسروقة

>كتب محمود عبد الراضى

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، فى ضبط 287 قضية مخدرات، و14 تشكيلا عصابيا، و13 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و95 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين، و472 دراجة نارية مخالفة، و3 سيارات مبلغ بسرقتها، و4 قضايا اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 29738 حكما قضائيا متنوعا بينها 165 هاربا من جنايات، وإنهاء خصومتين ثأريتين صلحاً.

 

 


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