أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة التموين تضبط 399 طن سكر و18 طن أرز حجبها تاجرا عن التداول بقنا

Google+ Print
شرطة التموين تضبط 399 طن سكر و18 طن أرز حجبها تاجرا عن التداول بقنا شرطة التموين تضبط 399 طن سكر و18 طن أرز حجبها تاجرا عن التداول بقنا

>كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية، حيث تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لحيازته "399 طن سكر، و18 طن أرز" بمخزن غير مرخص، وحبس السلع عن التداول وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة .

كما تمكنت من ضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة ما بين "عدم إعلان الأسعار، ذبح خارج المجازر، عدم حمل شهادات صحية".

وضبطت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط "64 قضية تموينية متنوعة" بينهما ضبط قضية تجميع سكر تموينى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء ضبط خلالها 200 طن سكر تموينى مدعم، وكذا قضية تجميع أسطونات بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء ضبط خلالها 500 أسطوانة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية أسفرت عن ضبط "مصنع ومحلات لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر والاتجار بها".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية