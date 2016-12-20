شرطة التموين تضبط 399 طن سكر و18 طن أرز حجبها تاجرا عن التداول بقنا

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية، حيث تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لحيازته "399 طن سكر، و18 طن أرز" بمخزن غير مرخص، وحبس السلع عن التداول وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة .

كما تمكنت من ضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة ما بين "عدم إعلان الأسعار، ذبح خارج المجازر، عدم حمل شهادات صحية".

وضبطت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط "64 قضية تموينية متنوعة" بينهما ضبط قضية تجميع سكر تموينى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء ضبط خلالها 200 طن سكر تموينى مدعم، وكذا قضية تجميع أسطونات بوتاجاز بغرض بيعها بالسوق السوداء ضبط خلالها 500 أسطوانة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية أسفرت عن ضبط "مصنع ومحلات لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر والاتجار بها".