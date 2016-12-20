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تجديد حبس تاجر مخدرات وابنه لحيازتهما 30 طربة حشيش بالخانكة

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تجديد حبس تاجر مخدرات وابنه لحيازتهما 30 طربة حشيش بالخانكة تجديد حبس تاجر مخدرات وابنه لحيازتهما 30 طربة حشيش بالخانكة

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية تجديد حبس "تاجر مخدرات" و"ابنه" من عرب العبايدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما 30 طربة حشيش قبل ترويجها بمدينة الخانكة.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد قيام النقيبين محمد عفيفى ومحمود صبرى معاونى مباحث مركز شرطة الخانكة بالقبض على المتهمين "مبارك س م ر" وابنه "سالم" وبحوزتهما 29 كيس حشيش و2605 جنيهات و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للحشيش المخدر بقصد الاتجار على عملائهما والمبلغ النقدى من حصيلة اتجارهما والهواتف المحمولة لتسهيله عملية ترويج المخدرات.

 

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25473 إدارى مركز الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار أمير ناصف، رئيس نيابة الخانكة، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجه لهما تهمة الاتجار فى المخدرات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضى المعارضات حبسهما، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.


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