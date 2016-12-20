نيابة شرق القاهرة الكلية تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل شقيقه فى المرج

كتبت ندى سليم

أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، قرارا بضبط وإحضار عامل بمنطقة المرج، لقتله شقيقه مستخدما سلاح نارى بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتبين من التحقيقات الأولية التى أجراها المستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، أن المجنى عليه "ص.أ" كان يستقل دراجته البخارية برفقة نجله الصغير، وفوجئ بشقيقه المتهم يستوقفه للركوب معه، واستغل انشغال المجنى عليه بالطريق وأطلق عليه النيران.

وأمرت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث، واستعجلت تقرير الطب الشرعى، للوقوف على أسباب الوفاة.