أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة شرق القاهرة الكلية تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل شقيقه فى المرج

Google+ Print
نيابة شرق القاهرة الكلية تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل شقيقه فى المرج نيابة شرق القاهرة الكلية تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل شقيقه فى المرج

>كتبت ندى سليم

أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، قرارا بضبط وإحضار عامل بمنطقة المرج، لقتله شقيقه مستخدما سلاح نارى بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتبين من التحقيقات الأولية التى أجراها المستشار أحمد عاصى، وكيل نيابة الحوادث، أن المجنى عليه "ص.أ" كان يستقل دراجته البخارية برفقة نجله الصغير، وفوجئ بشقيقه المتهم يستوقفه للركوب معه، واستغل انشغال المجنى عليه بالطريق وأطلق عليه النيران.

وأمرت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث، واستعجلت تقرير الطب الشرعى، للوقوف على أسباب الوفاة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365