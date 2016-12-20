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كاميلا كابيلو تنسحب من فرقة "فيفث هارموني"

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الثلاثاء 20-12-2016 15:39

انفصلت النجمة الأمريكية الشهيرة كاميلا كابيلو Camila Cabello رسميًا عن الفريق الغنائي "فيفث هارموني" Fifth Harmony بعد أكثر من 4 أعوام من العمل سوياً.
وقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 19 عاماً ذلك بنفسها على أحد حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى ذلك، فقد أصبح الفريق يضم 4 مغنيات فقط، هنّ: آلي برووك، نورماني كوردي، دينا جاني، لورين جارجوي.
يشار إلى أن كاميلا كابيلو اتخذت هذا القرار بعد حفل الفريق في جينجل بول، فيما أعلنت زميلاتها في الفرقة ببيان لهن، أنهن مستمرات في مسيرتهن بشكل أقوى من قبل وتحت أي ظرف.

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سيدتي