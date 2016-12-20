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للمرة الثالثة القاضي يرفض إخلاء سبيل عادل المسلم

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للمرة الثالثة القاضي يرفض إخلاء سبيل عادل المسلم للمرة الثالثة القاضي يرفض إخلاء سبيل عادل المسلم

الثلاثاء 20-12-2016 15:46

للمرة الثالثة ، رفض قاضي التجديد إخلاء سبيل المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم وشريكه العراقي وقرّر إستمرار حبسهما شهراً على ذمة قضية غسل أموال وجلب وتصنيع والإتجار بمؤثرات عقلية والتهريب الجمركي.
وحضر المسلم وشريكه أمام قاضي التجديد، وانكرا الاتهام المسند إليهما جملة وتفصيلاً، وتمسّك المسلم بأقواله في النيابة العامة منكراً كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنّ المضبوطات لم يتوصل إليها رجال المباحث في مكتبه بل في مكتب آخر .وأنه لا يملك منزلاً بل يسكن في منزل بالإيجار، مدعياً أن حسابه البنكي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.
ووفق مصدر قانوني لــ "سيدتي نت" أن المسلم لايوجد أمامه حالياً سوى الحصول على أمر بإخلاء سبيله من قاضي التجديد أو تحديد جلسة له أمام محكمة الجنايات ويتمسك دفاعه بإخلاء سبيله والافراج عنه بأي ضمان كونه كويتي ولا يخشى هروبه من الكويت والمتهم بريء حتى تثبت إدانته .

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سيدتي