ما هو الخبر السار الذي تلقّته بيرين سات في نهاية العام؟

بعد خضوعهما لعلاج طويل لإنجاب طفل، استقبل الزوجان كينان دوغلو وبيرين سات خبراً ساراً من الطبيب الأمريكي الخاص ببيرين، بشّرهما فيه بأن جلسات العلاج الأخيرة كانت ناجحة وإيجابية، ولم يبق أي عائق يحول دون إنجابهما طفل.

ومن المفترض أن تسافر بيرين سات للخضوع لجلسات العلاج النهائية في لوس أنجلوس، حيث ترغب بأن تلد الطفل.

وبسبب العلاج، لم توافق بيرين سات بعد على أي مسلسل تلفزيوني من المشاريع الفنية الكثيرة التي عرضت عليها إثر انسحابها من الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم"، واستبدالها بالممثلة نورغول يشلشاي التي عجزت عن إنقاذ المسلسل في موسمه الثاني من الفشل في الرايتنغ.

ذكر أن الصحافة التركية نشرت في شهر فبراير/شباط الماضي، خبر خضوع الممثلة التركية بيرين سات (32 عام) للعلاج بالحقن المجهري لإنجاب طفل في أحد مستشفيات اسطنبول باء بالفشل.

كما نشر خبر آخر في صيف 2016 عن خضوع بيرين مجدداً للعلاج بالحقن المجهري في لوس أنجلوس، كما أشيع خبر حملها الأمر الذي أخرجها عن طورها وطالبت الصحافة بعدم التدخّل في حياتها مجدداً.

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