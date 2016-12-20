أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هو الخبر السار الذي تلقّته بيرين سات في نهاية العام؟

Google+ Print

الثلاثاء 20-12-2016 20:53

بعد خضوعهما لعلاج طويل لإنجاب طفل، استقبل الزوجان كينان دوغلو وبيرين سات خبراً ساراً من الطبيب الأمريكي الخاص ببيرين، بشّرهما فيه بأن جلسات العلاج الأخيرة كانت ناجحة وإيجابية، ولم يبق أي عائق يحول دون إنجابهما طفل.
ومن المفترض أن تسافر بيرين سات للخضوع لجلسات العلاج النهائية في لوس أنجلوس، حيث ترغب بأن تلد الطفل.
وبسبب العلاج، لم توافق بيرين سات بعد على أي مسلسل تلفزيوني من المشاريع الفنية الكثيرة التي عرضت عليها إثر انسحابها من الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم"، واستبدالها بالممثلة نورغول يشلشاي التي عجزت عن إنقاذ المسلسل في موسمه الثاني من الفشل في الرايتنغ.
ذكر أن الصحافة التركية نشرت في شهر فبراير/شباط الماضي، خبر خضوع الممثلة التركية بيرين سات (32 عام) للعلاج بالحقن المجهري لإنجاب طفل في أحد مستشفيات اسطنبول باء بالفشل.
كما نشر خبر آخر في صيف 2016 عن خضوع بيرين مجدداً للعلاج بالحقن المجهري في لوس أنجلوس، كما أشيع خبر حملها الأمر الذي أخرجها عن طورها وطالبت الصحافة بعدم التدخّل في حياتها مجدداً.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي