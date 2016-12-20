«الناصريين المرابطون» بلبنان تشيد بالأمن المصري لضبطه عصابات تزييف صور الأحداث في حلب

توجّه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المرابطون العميد مصطفى حمدان بالتحية إلى الأجهزة الأمنية المصرية لاكتشافهم خلايا عصابات الإخوان المتأسلمين التي تفبرك الأفلام المتعلّقة بالضحايا والمجازر المزعومة في حلب، ونعتبر أن الحرب الإعلامية التي تُخاض على امتداد أمتنا العربية هي أشدّ فتكاً من الأسلحة المدمّرة.

> وهذا يؤكد دائماً حرص القيادة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي على الأمن القومي العربي وتحصينه وأنه كلٌّ لا يتجزّأ، وأن العدو واحد الإرهابيين والمخربين من عصابات الإخوان المتأسمين تحت مسميات داعش وجبهة النصرة وجيوش وألوية الفتح.