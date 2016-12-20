شيكابالا وستانلى جاهزان لقيادة الزمالك أمام الإنتاج

كتب أحمد توفيق

تأكد جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك والنيجيرى ستانلى لاعب الفريق لمباراة الأبيض المقبلة أمام الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز.

شيكابالا شارك فى مران الزمالك

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وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا والنيجيرى ستانلى فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى بعد خضوعهما لاختبار طبى قبل انطلاق المران أثبت جاهزية الثنائى للتواجد فى التدريبات قبل ساعات من مواجهة الإنتاج بالدورى.

شيكابالا أدى تدريبات تأهيلية أمس

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وخاض شيكابالا تدريبات خاصة على هامش المران الجماعى للزمالك بالأمس، حيث أدى تدريبات فى الجيم بسبب شعوره بالاجهاد وفضل الجهاز الفنى إراحته لتجنب غيابه عن مباراة الإنتاج ونفس الأمر بالنسبة لستانلى الذى أشتكى من شعوره بآلام فى أنكل القدم ليؤدى تدريبات تأهيلية فقط قبل مشاركة الثنائى فى المران الجماعى بشكل طبيعى اليوم.

شيكابالا أحد أوراق الزمالك الرابحة

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ويعد شيكابالا وستانلى من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الزمالك فى المباريات الأخيرة خاصة الفهد الأسمر الذى يعيش حالة انتعاشة كروية فى الوقت الحالى بعد استعادته مستواه الفنى والبدنى ليصبح أهم الأوراق الهجومية فى التشكيلة البيضاء بخلاف نجاح فى تصدر قائمة هدافى الفريق والمساهمة فى صناعة العديد من الأهداف لزملائه.