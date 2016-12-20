المهرجان المسرحى السادس بجامعة أسيوط يمنح المشاركين 5% من أعمال السنة

أسيوط - هيثم البدرى

اختتمت بجامعة أسيوط، فعاليات مهرجان الإبداع المسرحى السادس الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتى نائبه لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة 14 عرضا مسرحيا على مدار خمسة أيام، وبحضور الدكتور شحاتة غريب المشرف على الأنشطة الطلابية وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب ومحمد جمعة المشرف العام على المهرجان، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التى تضم الفنان طارق الدسوقى رئيس اللجنة والفنانة سهير المرشدى مستشار لجنة التحكيم والدكتور محمد ثابت بدارى والناقد المسرحى صلاح فرغلى والمخرج السينمائى أسامة عبد الرؤوف.

وأعلن الدكتور عصام زناتى، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات تتضمن ضرورة إتاحة الفرصة للعروض المقدمة للعروض أكثر من مرة، وذلك لإعطاء مساحة أكبر للطلاب للإجادة وعمل مستويات فى المجالات التى يتنافس الطلاب عليها والاهتمام بمشاركة العنصر النسائى بشكل أفضل فى العروض القادمة وتشجيع الطالبات على المشاركة فى العمل المسرحى، كما ترى اللجنة ضرورة تشجيع الطلبة والطالبات للاشتراك فى العروض المسرحية عن طريق إعفائه من نسبة حضور المحاضرات، وكذلك من خلال منح المشاركين فى النشاط نسبة 3% إلى 5% من نسبة أعمال السنة، وكذلك ضرورة مراعاة توقيت المهرجان بحيث لا يتعارض مع أوقات الامتحانات لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة فى النشاط المسرحى.

كما ترى اللجنة ضرورة عمل دورات تدريبية للطلبة مع الاستعانة بذوى الخبرة والمتخصصين فى فنون المسرح عامة لإفادة الطلبة، ويمكن لمشرفى النشاط المسرحى حضور هذه الدورات والاهتمام باللغة العربية نطقا بالاستعانة بمصحح للغة العربية لما شاهدته اللجنة من استباحة اللغة العربية ووجود أخطاء بها فى بعض العروض المقدمة، وكذلك عدم السماح بوجود ألفاظ خادشة للحياء العام أو ألفاظ خارجة، بالإضافة إلى ضرورة وجود منتخب مسرحى للجامعة يشكل من أفضل العناصر الطلابية من جميع الكليات للمشاركة باسم جامعة أسيوط فى المسابقة العليا للجامعات المصرية.

كما ترى اللجنة ضرورة دعوة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لتغطية فعاليات المهرجان، وذلك لإلقاء الضوء على أهمية المسرح الجامعى وترى اللجنة ضرورة إلزام إدارات النشاط فى جميع الكليات على المشاركة فى المهرجان للحفاظ على الرسالة واستمرارية النشاط وعدم توقفه وتجديد قاعة النيل وتزويدها بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة وعمل صيانة اللازمة الدورية لها.