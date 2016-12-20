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الطيران العراقى يقتل إرهابيين اثنين من داعش ويدمر مخزن أسلحة بالحويجة

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الطيران العراقى يقتل إرهابيين اثنين من داعش ويدمر مخزن أسلحة بالحويجة الطيران العراقى يقتل إرهابيين اثنين من داعش ويدمر مخزن أسلحة بالحويجة

>بغداد أ ش أ

قصف الطيران العراقى، الثلاثاء، وفق معلومات من استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب مخزن أسلحة وعتاد لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء "الحويجة" جنوب غربى كركوك شمالى العراق.

 

وقال مصدر مسئول بجهاز مكافحة الإرهاب، إن الغارة أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير المخزن الذى كان يحوى 12 حزاما ناسفا و26 صندوق عتاد AK و36 صندوق عتاد سلاح رشاش أحادى.

 

وفى العاصمة العراقية، شرعت قيادة "عمليات بغداد" يوم فى رفع 25 نقطة أمنية ثابتة "سيطرة" فى جانب الرصافة من مدينة بغداد والعشرات من نقاط المرابطة الأمنية بعد تحسن الوضع الأمنى وتخفيفا للزحام المرورى فى المدينة.

 

وأوضح قائد "عمليات بغداد" اللواء جليل الربيعى، فى تصريح صحفى، أن خطة رفع السيطرات ونقاط المرابطة الأمنية فى بغداد لن تؤثر على الوضع الأمنى بالعاصمة.

 

وأشار إلى أن الخطة تشمل مناطق زيونة وقناة الجيش وبغداد الجديدة ومناطق أخرى، وسيتم استكمالها بتطبيقها فى جانب الكرخ من مدينة بغداد فى الأسبوع المقبل.

 

وأضاف: سيتم رفع أكثر من 25 سيطرة وما يزيد على 85 نقطة مرابطة أمنية فى جانب الرصافة من بغداد، مما يسهم بشكل فاعل فى إحداث سيولة مرورية للسيارات وفك الاختناقات.


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