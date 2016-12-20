الداخلية: ضبط تجار مواد متفجرة بحوزتهم 109 كيلو متفجرات بالمعادى

أعلنت وزارة الداخلية، نجاح مديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى المواد المتفجرة التى تستخدم فى تفجير الكتل الصخرية، وضبط أكثر من 100 كيلو مواد متفجرة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالقاهرة مفادها قيام “محسن . إ . ع ” 47 سنة سبق اتهامه فى قضية “مخدرات”، و”سلامة . ق ” 52 سنة سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرها قضية “مخدرات”، و”مختار . م “31 سنة سبق اتهامه فى قضية “مخدرات”، وجميعهم مقيمون بالمعادى، بالاتجار فى المواد المتفجرة لاستخدامها فى تفجير الكتل الصخرية بمنطقة شق الثعبان.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من مادة النترات المتفجرة وزنت 109 كيلو جرام و5 أجولة تحتوى على مادة البارود البلدى، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.