أخبار عاجلة

سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الداخلية: ضبط تجار مواد متفجرة بحوزتهم 109 كيلو متفجرات بالمعادى

Google+ Print
الداخلية: ضبط تجار مواد متفجرة بحوزتهم 109 كيلو متفجرات بالمعادى الداخلية: ضبط تجار مواد متفجرة بحوزتهم 109 كيلو متفجرات بالمعادى

وزارة الداخلية – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، نجاح مديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى المواد المتفجرة التى تستخدم فى تفجير الكتل الصخرية، وضبط أكثر من 100 كيلو مواد متفجرة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بالقاهرة مفادها قيام “محسن . إ . ع ” 47 سنة سبق اتهامه فى قضية “مخدرات”، و”سلامة . ق ” 52 سنة سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرها قضية “مخدرات”، و”مختار . م “31 سنة سبق اتهامه فى قضية “مخدرات”، وجميعهم مقيمون بالمعادى، بالاتجار فى المواد المتفجرة لاستخدامها فى تفجير الكتل الصخرية بمنطقة شق الثعبان.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من مادة النترات المتفجرة وزنت 109 كيلو جرام و5 أجولة تحتوى على مادة البارود البلدى، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا